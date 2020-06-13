سقوط صاروخ كاتيوشا قرب التاجي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي شمالي بغداد".

وأضاف أنه "لم يتبين لغاية الآن أن كان هنالك إصابات بشرية أو مادية".

