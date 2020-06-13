سقوط صاروخ كاتيوشا قرب التاجي

أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي شمالي بغداد".
وأضاف أنه "لم يتبين لغاية الآن أن كان هنالك إصابات بشرية أو مادية".
وأضاف أنه "لم يتبين لغاية الآن أن كان هنالك إصابات بشرية أو مادية".
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