12 قتيلا و166 جريحا جراء انفجار صهريج جنوب شرقي الصين

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 160 آخرن، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة صهريج وقع على طريق سريع في جنوب شرق الصين.
وأوضحت السلطات المحلية، أن" 178 مصابا تم نقلهم إلى ستة مستشفيات، وتوفي 10 منهم متأثرين بجراحهم، فيما غادر اثنان المستشفى، ليبقى في المستشفيات حاليا 166 شخصاً".
وأشارت إلى أنه "تم العثور على جثتين في مكان الحادث، ما يحمل يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 12".
وكشفت نتائج التحقيق الأولية أن "الصهريج المخصص لنقل الغاز المسال انفجر لدى انحراف الشاحنة عن الطريق السريع، ما أدى إلى قذف الصهريج في الهواء، وطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبان تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق، ما تسبب في حدوث انفجار ثان".
وأسفر الحادث عن انهيار منازل سكنية عدة في قرية تقع بالقرب من الطريق ما تسبب بوقوع أناس تحت الأنقاض.
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