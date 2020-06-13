إصابة ثلاثة حراس لمقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن ثلاثة عناصر في الحراس الخارجيين لمقر إقامته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت، أن 3 حراس يضمون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية أعطت نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وأشار البيان إلى أن نتنياهو لا يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء أجري عليه فحص خاص بفيروس كورونا منذ عدة أيام أعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.
وأشار البيان إلى أن نتنياهو لا يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء أجري عليه فحص خاص بفيروس كورونا منذ عدة أيام أعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.
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