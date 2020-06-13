عدنان درجال يتكفل بمتابعة الحالة الصحية للكابتن احمد راضي

2020-06-13 | 19:29
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أعلنت وازرة الشباب والرياضة، السبت، أن الوزير عدانان درجال، تكفل بمتابعة الحالة الصحية للنجم الدولي السابق احمد راضي بعدما ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا.
وأوضح ان "الوزير ومنذ سماعه بتدهور الحالة الصحية للكابتن راضي كثف من اتصالاته بوزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومستشفيات النعمان وابن النفيس وابن سينا، فضلا عن تواصله الدائم مع الكابتن احمد راضي متمنيا له الشفاء التام والوقوف على جميع احتياجاته".
واضاف عبد الوهاب ان "الحالة الصحية للكابتن احمد راضي مستقرة بفضل الله حتى هذه اللحظة وفي تطور مستمر نحو الافضل مع ارتفاع حالته المعنوية كنتيجة طبيعية لوقوف الجماهير والرياضيين والاعلام والمسؤولين معه في هذا الظرف الاستثنائي".
من جهته ثمن الكابتن راضي الوقفة المشرفة للوزير درجال ومتابعته الدائمة وتواصله مع الرياضيين في جميع الظروف حتى قبل استيزاره بمنصب الشباب والرياضة ومذ كان لاعبا ومدربا متمنيا ان تذهب جائحة كورونا الى غير رجعة وينعم بلدنا بالامن والاستقرار.
يذكر ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اعلن في وقت سابق عن الاتفاق مع وزارة الصحة على ان يكون مستشفى الطب الرياضي مخصصا للمصابين من الرياضيين تحديدا، وسيتم تهيئة جميع المستلزمات والملاكات الطبية لهذا الغرض وسيترك الاختيار الى اللجنة الصحية في الاستفادة من اية قاعة اخرى من قاعات المركز الوطني للموهبة في مجمع المدينة الشبابية، فضلا عن وضع المنشات الرياضية تحت تصرف خلية الازمة في محافظات العراق كافة.
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