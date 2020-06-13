ترامب لخريجين عسكريين: نضع نهاية لعصر حروب لا تنتهي

قال الرئيس دونالد ترامب، لخريجين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت، السبت، إن مهمتهم ستكون الدفاع عن "المصالح الحيوية لأمريكا" وليس خوض قتال "في حروب لا تنتهي" في أراض بعيدة.



وجاء ذلك بعد تعرض ترامب لانتقادات في الأيام القليلة الماضية بسبب سحب آلاف الجنود من ألمانيا، حيث أثارت خططه سحب 9500 جندي، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونجرس من تراجع الدور الأمريكي على الساحة العالمية.

وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال بالأكاديمية العسكرية أمام أكثر من ألف خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، إن وظيفة الجندي الأمريكي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل "الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب".

وأضاف ترامب "نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي"، ومضى يقول إن وظيفة القوات الأمريكية ليست "حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس".

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وسحب ترامب أثناء رئاسته القوات من سوريا.

وفي انتقاد نادر الحدوث نسبيا من جانب حزبه، كتب 22 نائبا جمهوريا من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب رسالة لترامب قالوا فيها إن خفض القوات في ألمانيا يضر بالأمن القومي، وربما يشجع على شن عدوان روسي.

ووصل ترامب إلى وست بوينت في وقت يشهد توترا مع قيادات الجيش الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي استخدام الجيش لإخماد احتجاجات في أنحاء البلاد على موت جورج فلويد.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الخميس إنه ارتكب خطأ بالانضمام لترامب في السير إلى كنيسة لالتقاط الصور بعدما فرقت السلطات محتجين بالقرب من البيت الأبيض بالغاز والرصاص المطاطي.

كما اختلف وزير الدفاع مارك إسبر مع ترامب حول ما إذا كان ينبغي نشر الجنود للسيطرة على المدن التي تشهد احتجاجات عارمة، لكن ترامب عبر عن ثقته بعد ذلك في إسبر ونحى جانبا تعليقات ميلي.