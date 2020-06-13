إصابة 3 من حرس نتنياهو بفيروس كورونا

أصيب ثلاثة من الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه :" على إثر ذلك تم إخضاع نتنياهو لفحص الفيروس ولكن ثبت عدم إصابته".

وأضاف أنه تم إطلاق تحقيق صحي والطلب من جميع الذين كانوا على اتصال مع الحراس باجراء فحوصات كورونا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا يلزم نتنياهو بالخضوع لحجر صحي.

وسبق لنتيناهو أن خضع في الأشهر الماضية مرتبين على الأقل لحجر صحي و3 مرات لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مساعدة له، ووزير الصحة الإسرائيلي السابق يعقوب ليتسمان بالفيروس.

وأمس الجمعة، سجلت إسرائيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18795 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الوفيات بقي 300 حالة .

وأضافت أن 34 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 41 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب الصحة الإسرائيلية فإن 25 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت إلى أن 15310 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء، مشيرةً إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 3185 حالة.

وكان نتنياهو قال الخميس، إنه إذا ما استمر الارتفاع في عدد صابات كورونا فإنه سيعاد فرض القيود التي تم رفعها الشهر الماضي.