إصابة أحد العاملين بمقر الرئيس الإسرائيلي بفيروس كورونا المزيد

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، السبت، إصابة أحد العاملين بمقر إقامته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال مكتب ريفلين في بيان إنه "تم إبلاغ القائمين على مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي أن أن أحد موظفيه قد ثبت إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "تجري المشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية، المعنيين بشأن الموظفين الذين سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي بعد ثبوت هذه الإصابة".

وتابع مكتب الرئيس الإسرائيلي: "تجري مشاورات مع الوزارة حول الآثار المترتبة على ريفلين"، فيما لم يوضح ما إذا كان سيخضع لفحص كورونا لآو الحجر الصحي.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في مقر الرئيس الإسرائيلي.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن إصابة 3 من الحرس الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكورونا.

وتزامن الإعلان مع تحذير المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية، من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بعد الانخفاض الحاد خلال الشهر الماضي.

وسجلت إسرائيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18972 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان اليوم السبت، إن عدد الوفيات ظل عند رقم 300 حالة .