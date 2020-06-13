رئيس جنوب أفريقيا يشيد بجهود مصر لحل الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، السبت، بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة.



وأكد رامافوزا أن مبادرة مصر تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية، وإنهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.

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وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره الجنوب أفريقي، التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة.

وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فقد استعرض الرئيسان كذلك الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، استعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلاً عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد