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وزير الصحة في تشيلي يستقيل بعد تفشي فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

وزير الصحة في تشيلي يستقيل بعد تفشي فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قدم وزير الصحة في تشيلي خايمي ماناليتش، استقالته، السبت من منصبه بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، وفشله في احتواء الفيروس.

 

وسجلت وزارة الصحة في تشيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 6509 حالات إصابة جديدة، و231 حالة وفاة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 

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ويشمل عدد حالات الوفاة، الحالات التي تم إبلاغها إلى مكتب السجيل المدني المحلي في غضون الـ 24 ساعة، ونتائج الفحص الإيجابية لفيروس كورونا من الوفيات المسجلة. 

 

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن ماناليتش فرض حجر صحي عام في العاصمة سانتياجو، لخفض العدد الكبير من الإصابات بفيروس كورونا. 

 

وجاء الحجر الصحي في العاصمة ،التي يبلع عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، وسط ظهور حالات إصابة في المناطق الشرقية الأكثر ثراء في المدينة، حيث تم رصد الفيروس أول مرة بين أشخاص عائدين من رحلات إلى إيطاليا وآسيا

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