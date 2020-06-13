السعودية تحدد آلية التعامل مع مخالطي المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نصحت وزارة الصحة السعودية المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.



وقالت الوزارة، في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ينبغي الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل الطبيب، لأن الأعراض قد تظهر في أي وقت خلال فترة الحضانة المقدرة بـ14 يوماً، وقد يكون الشخص معدياً خلال فترة الحضانة.

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كما جددت وزارة الصحة السعودية التذكير بالأعراض العامة لفيروس كورونا التي تشمل: «الحمى أو السعال أو ضيق التنفس»، فضلاً عن أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، والتهاب الحلق، والغثيان أو الإسهال، وسيلان بالأنف، وفقدان حاستي التذوق والشم، وآلام عامة بالعضلات.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (39828) حالة نشيطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1843) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما سجلت (1519) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (82548) حالة.