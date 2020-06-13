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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا ترفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سترفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو، على أن تعيد فتح حدودها الخارحية مع خارج المنطقة الأوروبية في اول يوليو المقبل بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال بيان صادر عن وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين" في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية ،فإن فرنسا سترفع يوم 15 يونيو كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وأضاف البيان "أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود".
و اشار البيان ،الى انه لن يُطلب من هؤلاء المسافرين على وجه الخصوص حمل شهادة سفر دولية لدخول التراب الفرنسي، كما سيتم إعفاء الأشخاص من الدول الأوروبية من الخضوع لحجر صحي من أسبوعين عند وصولهم إلى فرنسا.
ولفت البيان الى أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
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