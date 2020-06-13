شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 35466 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 289 حالة.



واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 176 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9295 حالة.

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