شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: تغيير العمليات مبني على تغير العدو والظرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الجيش الليبي في تصريحات لـ"العربية"، السبت، أن التغيير في غرفة العمليات مبني على تغير العدو والظروف، وذلك بعد إعلانه إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية وتعيين ضباط قادرين على قيادة المعركة في البلاد.

وذكر بيان رسمي للجيش، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جاء للسيطرة على خيرات ليبيا وليس لمساعدة الليبيين".

وتابع "عبر التاريخ تركيا تستولي على مقدرات الشعوب وعلى أراضيهم وتحولهم إلى لاجئين وأقليات مبعثرة مثل الأرمن والكرد".

وأكد الجيش الليبي أنه يقاتل لأجل حماية البلاد والشعب، ولن يسمح بتكرر المشهد في ليبيا، حسب ما ذكره البيان.

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جاء ذلك في حين تواصل أنقرة تزويد كتائب الوفاق بالسلاح والمقاتلين للقتال ضد الجيش الليبي، حيث أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، أمس الجمعة، بوصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا. وأكدت المصادر أن الطائرة تابعة لطيران "الأجنحة".

في حين، ذكرت "الوفاق" الخميس، أن تركيا أعلنت عن فتح جسر جوي مع ليبيا، وأن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة"، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً. كما أضافت أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية".

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

يأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.