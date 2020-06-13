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وزارة الداخلية تقدم خدماتها الجماهيرية للمواطنين عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني

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قدمت وزارة الداخلية عدد من الخدمات الجماهيرية لمواطنين وذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو عبر تطبيقها على الهواتف المحمولة.    

وأتاحت الوزارة للمواطنين الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

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يأتي هذا في إطار الإجراءات التي تتخذه الدولة للحد من تفشي ، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط : https://moi.gov.eg

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