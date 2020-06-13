لندن تعفي ماكرون من الحجر الصحي

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في أول زيارة خارجية يجريها منذ تفشي فيروس كورونا في أوروبا، قالت تقارير بريطانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعفى من إجراءات الحجر الصحي الإلزامي، التي تفرضها بريطانيا على الزائرين لمدة 14 يوما حين يزور لندن يوم 18 يونيو الحالي.

وتتزامن زيارة ماكرون للندن مع الذكرى الـ80 لما يعرف بـ"نداء المقاومة" الذي أطلقه الرئيس الفرنسي السابق، شارل ديغول، من لندن للعسكريين والمواطنين الفرنسيين للصمود أمام الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت، في قصر كلارنس هاوس في لندن، مع ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وكان الأمير أصيب بفيروس (كورونا) في مارس الماضي.

وسيمنح ماكرون خلال الزيارة وسام جوقة الشرف إلى عاصمة المملكة المتحدة، "تكريماً للشجاعة الهائلة التي أظهرها البلد بأسره والشعب"على حد تصريحاته، مما يجعلها المدينة السابعة عالميا التي تحظى بأعلى وسام استحقاق وطني في فرنسا.

وكان ماكرون قام بزيارة مدينة نابولي الإيطالية في 27 فبراير الماضي، حيث عقد قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي غوسبي كونتي.