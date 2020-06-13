تعليق عمل السفارة اليمنية في السعودية بعد إصابة عدد من موظفيها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، تعليق العمل فيها، إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على "تويتر"، اليوم السبت إنها "ستعلق العمل فيها اعتبارا من غد الأحد 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)".
وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20 % أو أكثر من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.
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