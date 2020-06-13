محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):
ضرب زلزال بلغت قوته إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان اليوم السبت، دون وجود خطر وقوع تسونامي.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، موضحة أن مصدره على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.
وأشارت الهيئة إلى أن القوة القصوى للهزات الأرضية وصلت إلى مستوى 4 درجات بالمقياس الياباني المكون، ما يعادل نحو 6.3 درجة بمقياس ريختر، مضيفة "إن الزلزال لم يسفر عن خطر وقوع تسونامي، أو إصابات أو أضرار مادية".
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.