زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان اليوم السبت، دون وجود خطر وقوع تسونامي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، موضحة أن مصدره على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.

وأشارت الهيئة إلى أن القوة القصوى للهزات الأرضية وصلت إلى مستوى 4 درجات بالمقياس الياباني المكون، ما يعادل نحو 6.3 درجة بمقياس ريختر، مضيفة "إن الزلزال لم يسفر عن خطر وقوع تسونامي، أو إصابات أو أضرار مادية".