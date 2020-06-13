بالصور.. ضبط 42 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملات تفتيشية في مراكز ومدن المحافظة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وكشف المهندس محمد أبو هاشم وكيل أول وزارة التموين بالغربية، أن الحملات التي جرى شنها بمراكز ومدن المحافظة اعتبارًا من أول يونيو الجاري وحتى الآن، أسفرت عن ضبط 42 ألفًا و50 علبة سجائر، وذلك بمشاركة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والإدارات التابعة للمديرية.

وأوضح "أبو هاشم"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 49 محضرًا، وضبط 2093 "قاروصة سجائر كيلوباترا" بإجمالي 41 ألفا و860 علبة، وكذلك ضبط 190 علبة سجائر مستوردة، جرى وضعها في كراتين غير المخصصة لها بقصد التربح وبيعها بأزيد من التسعيرة المحددة لها سلفًا.