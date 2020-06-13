بالصور.. رئيس مدينة ادفو يتفقد الأعمال الإنشائية في المستشفى العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، اليوم السبت، الإعمال الإنشائية في مستشفى ادفو العام الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة والجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال العميد محمد البنا إنه مستمر في متابعة الأعمال الإنشائية بالمستشفى، حتى يجرى الانتهاء منه وافتتاحه ليمثل نقلة نوعية لمنظومة الصحة بإدفو في ضوء الإمكانيات التي تتوفر بداخله.

وأكد مدير المشروع أنه خلال الفترة الماضية جرى تكثيف الأعمال بصورة كبيرة حتى الانتهاء من مستشفى ادفو العام في الميعاد المحدد.

وأضاف أن المستشفى تعد صرحًا طبيًا متكاملًا، يشمل لأول مرة أقسامًا عديدة لم تكن موجودة في المستشفى القديم، وكذلك قاعات تدريب للأطباء على أعلى مستوى.