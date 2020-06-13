تعليم جنوب سيناء: تطبيق إلكتروني لمساعدة طلاب الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، عن إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق إلكتروني يتيح لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار اللجان، من خلال كود الطالب وكلمة السر.

وناشد وكيل الوزارة الطلاب بضرورة الذهاب إلى المدارس، لاستلام أرقام الجلوس، والتأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة على أرقام الجلوس، واستلام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، والإجابة على أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، وتسليم كراسة الإجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وأن يذهب الطلاب إلى لجنة الامتحان يوم السبت الموافق 25 يوليو المقبل، قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعقيم حفاظًا على سلامة الطلاب.

وقال وكيل الوزارة، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية، يوم السبت الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات شهادة الثانوية العامة، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية، مع طلاب الثانوية العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

