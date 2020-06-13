تعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزي. وأوضحت أن من بين المتعافين سيدتين مسنتين عمرهما، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وجميع مستشفيات المحافظة.

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