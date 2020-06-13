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سقوط قتلى وجرحى في انفجار بمسجد في كابول

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 قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة إن انفجارا جدّ في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ”انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة“ مضيفا أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الى حدّ الأن.

 

 

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