اعتقال 3 رجال شرطة فى أوزبكستان بعد وفاة محتجز

قال مكتب المدعي العام في أوزبكستان، يوم السبت، إن 3 عناصر من الشرطة اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات باحتجاز رجل بشكل غير قانوني وتعذيبه مما أفضى إلى وفاته بعد ذلك بالمستشفى، حسبما

ذكر موقع روسيا اليوم.

وطبقا للإدعاء العام، فقد احتجز رجال الشرطة بمدينة أنديجان بشرق البلاد رجلا، في أواخر شهر مايو وعذبوه.

ونُقل الرجل آنذاك إلى المستشفى حيث قام أقاربه بتصويره وهو فاقد الوعي وقد أصيب بكدمات شديدة بذراعيه وساقيه.

وقال المدعون إن الرجل توفي في 11 يونيو، وأضافوا أن رجال الشرطة الثلاثة اعتُقلوا في أول يونيو وأن التحقيقات جارية في القضية، ولم يتضح بعد سبب احتجاز الرجل.