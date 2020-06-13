زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب اليابان

ضرب زلزال وصلت قوته إلى 6.3 درجة مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، اليوم السبت، دون وجود خطر من وقوع تسونامي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزالوقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، مبينة أن مصدره على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن القوة القصوى للهزاتالأرضية وصلت إلى مستوى 4 درجات بالمقياس الياباني المكون، ما يعادل نحو 6.3 درجة بمقياس ريختر.
وأشارت إلى أن الزلزال لم يسفر عن خطر وقوع تسونامي، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه لا تقارير حاليا حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.
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