بريطانيا تدعم محكمة الجنايات الدولية في مواجهة أمريكا

أعربت بريطانيا عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها بسبب تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم السبت على ضرورة أن يكون موظفو المحكمة الدوليةالتي تتخذ من لاهاي مقرا لها قادرين على أداء عملهم باستقلالية وحياد، دون خوف من التعرض لعقوبات.
وقال راب إن المملكة المتحدة "تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع حالات الإفلات من العقاب فيأسوأ الجرائم الدولية"، مشيرا إلى أن لندن ستواصل دعم إجراء إصلاح إيجابي في المحكمة كي تعمل بأكبر قدر ممكن من الفاعلية.
ويأتي هذا التصريح بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية المنخرطين في التحقيق بجرائم الحرب المزعومة المنسوبة إلى الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية CIA في أفغانستان.
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