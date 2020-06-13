شقيقة كيم جونج أون تتوعد كوريا الجنوبية

توعدت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، كوريا الجنوبية باتخاذ خطوة تالية تجاهها في وقت قريب ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت كيم يو جونج، في بيان أصدرته اليوم السبت ونشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد، تعليقًا على قضية المنشورات الكورية الجنوبية: "حتى ولو

جاءت نهاية العالم، فإنه يجب التخلص نهائيا من الرعاع الذين أقدموا على رمي قاذوراتهم إلى منطقتنا المقدسة، متجرئين في الوقت نفسه على إهانة السمعة المطلقة للرفيق الرئيس، الذي يعد رمزًا لوطننا".

وأضافت: "أعتقد أن الوقت حان بلا شك لقطع العلاقات مع الجانب الكوري الجنوبي. سنتخذ في وقت

قريب خطوة تالية".

Advertisements

وأردفت: "تنفيذا للصلاحيات التي تم توفيرها لي من قبل الزعيم الأعلى وحزبنا وبلادنا، أعطيت أمرا للتعامل مع الأعداء باتخاذ الخطوة التالية بشكل حاسم".

ولم تكشف شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن طبيعة هذه الخطوة، إلا أنها شددت على أن القرارات بشأن الإجراءات التالية بحق كوريا الجنوبية ستتخذها "هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري".

وأعلنت بيونج يانج يوم 9 يونيو وقف كل قنوات الاتصال مع سيئول ردا على إرسالها منشورات دعائية إلى أراضي كوريا الشمالية.