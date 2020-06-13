ارتفاع إصابات كورونا فى إسبانيا لـ243605 حالات

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 243605 حالة اليوم السبت.
عن وزارة الصحة.
جاء ذلك بعد تسجيل 130 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء
واستقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 27136 شخصا بدون تغيير.
وسجلت البلاد 27 وفاة على مدار الأيام السبعة الماضية.
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