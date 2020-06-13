- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
في التفاصيل، قال روحاني في خطاب بثه التلفزيون إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصل إلى 80% قبل شهر لكنه تراجع الآن لنحو 20%.، ملقياً مسؤولية ارتفاع عدد الحالات على مسافرين نقلوا العدوى لأقاليم كانت من قبل لا تشهد خطراً كبيراً من تفشي المرض.
قلق من التجمعات في دور العبادة
في السياق أيضا، عبر روحاني عن قلقه من تبعات إقامة صلاة الجماعة في مزار الإمام رضا الذي عاد لفتح أبوابه في الآونة الأخيرة، وهو أكبر مجمع شيعي في شمال شرقي البلاد، قائلا: “إذا لم يكن هناك تعاون فسنضطر لإعادة فرض القيود” مشيراً إلى أن الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري “من أجل إبقاء الأعمال مفتوحة”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيلها 2410 حالات إصابة جديدة، بما رفع الإجمالي إلى 184955 إضافة إلى وفاة 71 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 8730.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع عدد الإصابات..روحاني يهدد بإعادة فرض قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.