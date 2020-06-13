كورونا.. 3366 إصابة جديدة في السعودية و 53 وفاة بالعراق

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وسجلت الرياض 1089 حالة جديدة، وجدة 527، ومكة 310 والدمام 227.

كما بلغ إجمالي الإصابات 123,308، ووصل مجمل حالات الشفاء 82,548.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت بداية الشهر الجاري، عيادات “تطمن”، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

عيادات على مدى 24 ساعة

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

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وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع. ويمكن مراجعة مواقع هذه العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics .

العراق تسجل 53 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 53 وفاة و 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما بلغت حالات الشفاء 647، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إن ”مجموع الإصابات وصل إلى 18950، فيما بلغ مجموع الوفيات 549“.