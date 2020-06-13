لقاء روسي تركي لبحث الوضع في ليبيا

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وقالت قناة ”سي.إن.إن.ترك“: إن سيرغي لافروف وسيرغي شويغو سيجريان محادثات مع نظيريهما التركيين بشأن الوضع في ليبيا.
ونشرت وسائل إعلام أخرى تقارير مماثلة مع إعلان محطة ”تي.آر.تي خبر“ التركية الحكومية أن الوزراء سيناقشون أيضًا الوضع في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، الأسبوع الماضي، إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا.
جاء ذلك بعدما أعلنت موسكو تأييدها للمبادرة المصرية، التي تهدف إلى تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا.
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