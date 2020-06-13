كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوسف العتيبة على خطى السادات.. خطــة إسرائيـــل لضــــم أراض من الضفة الغربية "مرفوضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإمارات وغيرها من الدول العربية لخطــة إسرائيـــل لضــــم أراض من الضفة الغربية.

على خطى الرئيس المصري الراحل محمد أنـور السادات، خاطب يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الإسرائيليين بلغتهـــم العتيبة، مؤكدا

وأكد "العتيبة"، أن خطة الضم الإسرائيلية تتحــدى الإجمــاع العربـــي والدولـي فيمــــــا يتعـلــــــــق بالحقوق الفلسطينية.

وحـذر من أن ضــم أراض في الضفة الغربية المحتلة سيعد "استيــلاء غير مشروع" على أراض الشعب الفلسطيني.

أشار العتيبة إلى أن أن دولـــة الإمـــــارات كانت طيلة الوقت داعمة لفلسطين وداعمة لمبادرة السلام العربيــة وأن خطة الضم الإسرائيلية ستنهي كل مطامع إسرائيـل في علاقـــات أمنيـة واقتصادية وثقافية أفضل مع العالم العربي.