كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في خلاف نادر مع حليفتها واشنطن.. لندن تؤيد المحكمة الجنائية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خلاف نادر مع حليفتها الولايات المتحدة، أعربت لندن عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة، أنه ينبغي السماح للهيئة القانونية بالعمل بنزاهة ودون خوف من عقوبات في التحقيق في النشاط الإجرامي الدولي.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، في بيان، اليوم السبت: "إن المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في معالجة الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم الدولية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "راب": "سنواصل دعم الإصلاح الإيجابي للمحكمة، حتى تعمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية. يجب أن يتمكن مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملهم بشكل مستقل ونزيه ، ودون خوف من العقوبات".

تأتي تصريحات وزير الخارجية، بعد إعلان واشنطن يوم الخميس أن إدارة ترامب قد أذنت بفرض عقوبات وقيود على السفر ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في أنشطة الجيش الأمريكي وأفراد المخابرات الأمريكية في أفغانستان بشأن جرائم حرب محتملة.

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في تصريح لوسائل الإعلام بعد توقيع الأمر التنفيذي، ادعى النائب العام وليام بار، أن الولايات المتحدة لديها الكثير، معلومات موثوقة حول "الفساد المالي" المزعوم في المحكمة الجنائية الدولية "التي تشكك في نزاهة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".

في مايو / أيار ، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة والجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ عام 2003 ، بما في ذلك التعذيب المزعوم للسجناء في سجون سرية سوداء تابعة لوكالة المخابرات المركزية في أوروبا الشرقية.

قبل موافقة التحقيق ، حاولت الولايات المتحدة عرقلة التحقيق وإصدار قيود فردية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة ، وحرمتها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو، المحكمة الجنائية الدولية "الفاسدة" بملاحقة أمريكا و"أصدقائنا وحلفائنا وإسرائيل وأماكن أخرى"، مؤكدًا أن واشنطن "مصممة على منع" حدوث ذلك.