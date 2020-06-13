كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

تأتي التظاهرات في فرنسا في موازاة التوتر المرتفع بين الشرطة الفرنسية ووزارة الداخلية على خلفية قرار الوزارة محاسبة أيِّ عنصر من الشرطة يتبين أنه تصرف على أساس عنصريّ.