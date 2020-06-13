لليوم السادس على التوالي.. 0 وفاة بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن إسبانيا لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في ظرف 24 ساعة وذلك لليوم السادس على التوالي ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد مستقرا في حدود 27 ألف و136 حالة وفاة.

وأكدت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد سجل زيادة ب 130 حالة إصابة في ظرف 24 ساعة أي أقل ب 25 حالة مقارنة مع أمس الجمعة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 243 ألف و605 حالة.

وحسب نفس البيانات فإن عدد المصابين بالوباء الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية سجل زيادة ب 125 حالة خلال سبعة أيام ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي تخضع للعلاج إلى 124 ألف و 622 حالة في حين يوجد 11 ألف و 619 من المرضى بأقسام العناية المركزة بزيادة 7 حالات جديدة خلال الأيام السبعة الماضية.

وتظل جهة مدريد حتى الآن من أكثر الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي تضررا بالوباء في البلاد بـ70 ألف و 398 حالة إصابة مؤكدة و8691 حالة وفاة تليها جهة كتالونيا ب 59 ألف و596 حالة إصابة مؤكدة و 5587 حالة وفاة .

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ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي الماضي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر إلى غاية 21 يونيو.

وانتقل حوالي 52 في المائة من الإسبان (25 مليون شخص) منذ بداية الأسبوع إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بينما سيظل سكان باقي المناطق والجهات الأخرى في إطار المرحلة الثانية إلى الأسبوع المقبل.

ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 ماي أربعة مراحل يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي.