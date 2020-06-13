أحمد شوقي يصدر “جاوبني لله”- فيديو

أصدر الفنان أحمد شوقي، ليلة أمس الجمعة، عمله الفني الجديد، عبارة عن أغنية بعنوان “جاوبني لله”. وتعامل شوقي في أغنية “جاوبني لله”، مع الكاتب يونس آدم والملحن محمد الرفاعي، فيما كان التوزيع لحمزة الغازي وتوفيق الصادقي. واعتمد شوقي في إخراج الكليب، على المخرج حمزة اليملاحي، فيما الإنتاج كان لشركة “أمبريال برود”. وتدور أحداث قصة الكليب في قالب خيالي، يحكي من خلاله شوقي قصة طبيب متوفى، تعود روحه بعد سنة لتطمئن على أسرته، ليجد زوجته على علاقة بشخص آخر، فيحاول إقناعها بأن ذلك الشخص لا يستحقها وبأنه سيء ويريد إلحاق الضرر بها.

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