“ماستر شاف سيليبريتي” يستأنف تصوير موسمه الجديد

علم “اليوم 24” أن برنامج “ماستر شاف سليبريتي” في موسمه الجديد، الذي يرتقب بثه على قناة “إم بي سي 5″، يستأنف تصوير حلقاته، الأسبوع المقبل.

وكان طاقم البرنامج، الذي بث في نسخه الماضية على القناة الثانية، قد أجل تصوير الحلقات بشكل اختياري مع بداية الجائحة، ويرتقب أن يشهد استئناف التصوير الالتزام بالشروط الضرورية للوقاية، التي فرضها المركز السينمائي المغربي، منها تقليل عدد أفراد الطاقم التقني، وتوفير لوازم النظافة في بلاطو التصوير.

واستطاعت قناة “إم بي سي 5″، الحصول على حق بث نسخة المشاهير من برنامج “ماستر شاف” المغرب، بشكل حصري، بعدما قدمت عرضا مغريا للشركة المنتجة للبرنامج، والتي كانت تنتجه لصالح “دوزيم”.