بؤر مهنية وعائلية.. العرائش وطنجة وراء تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في الشمال

تسببت بؤر مهنية وعائلية بمدينتي العرائش وطنجة، في تسجيل 57 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 16 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع الإصابات بجهة الشمال إلى 1332 حالة.
وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم24″ أن الحالات الجديدة تتوزع على 28 في مدينة طنجة من بؤر مهنية وعائلية، وكذا إقليم العرائش بـ 29 حالة جميعهن من مخالطات عاملات حقول الفراولة الموجودة بمنطقة للاميمونة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع عدد حالات الإصابة راجع بالأساس إلى الزيادة في عدد التحاليل المخبرية، التي تقوم بها مختبرات جهة الشمال، إذ بلغت 36547 تحليلة مخبرية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه التحاليل تأتي في إطار حملة استباقية تقوم بها السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة في الجهة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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