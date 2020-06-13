خلل في "يوتيوب" يمكنك من إزالة الإعلانات... إليك الإرشادات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفَ الهاكر صاحب اللقب "ريديتور يونيكورن فور سيل" (Redditor unicorn4sale) حديثًا عن طريقةٍ لإزالة جميع الإعلانات من مقاطع الفيديو في منصّة "يوتيوب".

ويتطلّب ذلك إدراج حرف في عنوان "URL" الخاص بالفيديو الذي تود مشاهدته، وسوف تحظر جميع هذه الإعلانات التجارية التي تقاطع تجربة المشاهدة التي تستمتع بها.

ووجد الهاكر، حيث يمكنك حظر الإعلانات على متصفح سطح المكتب فقط، من خلال إضافة نقطة بعد النطاق، فقط قم بإضافة نقطة أخرى بعد جزء (com.) بحيث يبدو هكذا؛ (.com.) ولا تعبث بأي شيء في عنوان "URL" الخاص بالفيديو الذي تريد مشاهدته على يوتيوب وسيستمر تشغيل الفيديو بدون إعلانات.

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ومن الممكن استخدام هذهِ الطريقة على الهواتف في حال لم تستخدم تطبيق "يوتيوب"، بمجرد إضافة هذه النقطة الإضافية بعد الجزء (.com.)، ستبقى تشاهد مقاطع يوتيوب وتتنقل بينها دون الحاجة إلى إدخال النقطة لكل فيديو، وسيستمر هذا الأمر في العمل طالما أن "جوجل" لا تصلحه.

ويُذكر أن استخدام مانعًا للإعلانات، فأنت بالفعل تمنع الإعلانات من الظهور وهذا الخلل لن يكون مفيدًا لك، لكن يمكنك الاستفادة من هذا الخلل في العديد من المواقع الأخرى.

وتعتبر إعلانات "يوتيوب" أساس ربح المنصة، فالخدمات المجانية للمنصة تعتمد على الإعلانات من أجل استمرار عملها، وتحصل "جوجل" ومنشئو المحتوى على الأموال بهذه الطريقة، حيث تعمل "جوجل" على تسليط الضوء على خدماتها المجانية لضم أكبر عدد من المستخدمين وذلك بهدف الحصول على عائد مالي أكبر، كما تتيح لمستخدمي "يوتيوب" مواصلة إنشاء المحتوى.