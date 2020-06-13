سميح شقير يطلق أغنية "ثوريّة"... تضامنًا مع مظاهرات السويداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضامَن الفنان السوري سميح شقير، مع المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في مدينة السويداء، من خلال إصداره لأغنيةٍ بعنوان "قامت".

وتزامنت أغنية شقير، مع المظاهرات في السويداء احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي. وتتواصل المظاهرات في السويداء لليوم الخامس، ولاقت المظاهرات المعارضة للأسد تضامنًا من مناطق أخرى في سورية، مثل إدلب ودرعا.

ويعتبر سميح شقير الفنان الذي لم يتسنّ له تسجيل أعماله بشكل جيد وتوزيعها بشكل جيد إلا بعد أن عمّت شهرته من المحيط إلى الخليج.

وعُرف الفنان السوري سميح شقير بأغانيه الوطنية، التي كتبها ولحنها كلها، إذ قال في الأخيرة: "قامت حقا قامت السويدا قامت تحمي الكرامات السويدا حقًا قامت"، في مقطع من أغنيتهِ.

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وقدّم شقير خلال مسيرته العديد من الأغاني الإنسانية والثورية والعاطفية والسياسية، من أهمها أغنية الأمل وأغنية الحصاد، واشتهرت أعماله التي لقبّت بـ"الثورية" حصار بيروت، ورمانة، والجولان، وأغنية سانتياغو.

ويذكر أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أقال مؤخرًا، رئيس حكومته، عماد خميس، من منصبه وكلّف وزير الموارد المائيّة، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة، إثر الاحتجاجات الواسعة، خصوصًا في السويداء.