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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤجل تجمع انتخابي احتراما لذكرى إلغاء العبودية والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأجيل أول مؤتمر انتخابي له بعد إنهاء الإغلاق بسبب جائحة كورونا، في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، احتراما للاحتفال بذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة، والذي يوافق نفس اليوم.
وكان اختيار تاريخ إقامة مؤتمر ترامب قد أثار انتقادات خاصة في ظل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد عقب مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس.
كما أثار مقر انعقاد المؤتمر جدلا أيضا، حيث شهدت مدينة تولسا واحدة من أسوأ المذابح التي تعرض لها السود في تاريخ الولايات المتحدة في عام 1921.
ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة قال فيها إن المؤتمر الانتخابي الأول في سباق إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، سيعقد في اليوم التالي لتاريخ 19 يونيو/ حزيران، وذلك احتراما لهذه المناسبة التي تمثل إنهاء العبودية والمعروفة باسم جونتينث
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