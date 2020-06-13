شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. لجنة الطوارئ بشبوة ترفد مركز العزل بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 رفدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة اليمنية ،اليوم، مركز العزل الصحي لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود حديثة وجهاز تنفس اصطناعي و خمس اسطوانات اكسجين.

Advertisements وأهابت اللجنة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية والحد من مظاهر الازدحام في الأسواق والمناسبات..مثمنة دور المنظمات الشبابية في التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه. واشاد الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية احمد الطاهري بالدعم المقدم من لجنة الطوارئ المحافظة للمركز وتوجيهاتها بشراء ماتبقى من الاحتياجات الطبية الأساسية للمركز مع تزويده بوحدة تكييف مركزية

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