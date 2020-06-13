شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيرانية : الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لاستهداف امريكا والان نبدء بالتفاصيل
وأرسلت إيران أسطولا مؤلفا من خمس ناقلات وقود لحليفتها فنزويلا التي تحتاج للبنزين بشدة في مايو
وقالت طهران إنها ستواصل هذه الشحنات إذا طلبت كراكاس المزيد على الرغم من انتقاد واشنطن للتجارة بين البلدين وكلاهما تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات.
وقالت وكالة نور نيوز على موقعها الإلكتروني "طبقا لتقارير تلقتها نور نيوز، بعد تزايد التهديدات العسكرية ضد السفن الإيرانية المتجهة لفنزويلا، صدر أمر للقوات المسلحة الإيرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية في الخليج العربي وخليج عمان".
وشكت إيران للأمم المتحدة الشهر الماضي واستدعت السفير السويسري في طهران والذي يمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها واشنطن ضد الناقلات الإيرانية.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة، التي لم تعرقل شحنات الناقلات الإيرانية، تفكر في فرض عقوبات على عشرات من ناقلات النفط الأجنبية الإضافية لتعاملها مع فنزويلا.
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