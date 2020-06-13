شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: محاولة الانقلاب سقطت والان نبدء بالتفاصيل
وأشار دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين اليوم السبت إلى "البدء بمعرفة البنيان الأسود الذي تنبعث منه روائح الفساد"، واعدا بـ "الكشف عبر الوثائق عن هذا الفساد والمختبئين في زواياه قريبا".
ودعا دياب اللبنانيين إلى "مزيد من الصبر لأن المعركة مع الفاسدين صعبة وهؤلاء لن يستسلموا بسهولة"، موضحا أن "الحكومة وضعت الأسس لمعركة محاربة الفساد".
وأضاف دياب قائلا إن "الحكومة لن تسكت على تحميلها وزر سياسات أوصلت البلد إلى الكارثة".
وأوضح رئيس الحكومة:"هناك من يريد العودة الى ما قبل 17 اكتوبر وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهناك من يريد تحصين جدرانه كي تنطلي على الناس حيلة التصرف بأموال الناس".
وتابع دياب قائلا:"إن الحكومة لن تبقى إلى الأبد، ولكن نحن لسنا مثلهم ولن نكون، وكما أننا لن نسمح باللعب بودائع الناس ولن نسمح أن تبقى مجرد أرقام".
وأكد دياب أن "الدولة غير مفلسة، وأن ودائع الناس محفوظة، ولكن علينا أن نحفظ الدولة".
ومضى دياب قائلا: "نريد أن نصنع التغيير الذي تريدون وأن نحقق حلم الدولة وأن نثق بدولتنا، ولكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف بوجه أحلامنا والحواجز السياسية تعترض طريقنا"، معلنا أن "التغيير آت لا محال مهما حاولوا عرقلته".
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