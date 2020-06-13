أكدت خلية الازمة بشأن فايروس كورونا ، السبت، أن دوام الموظفين في الدوائر الحكومية خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز الـ 25%. وقالت الخلية بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز نسبة الـ 25 بالمئة والتقدير يترك إلى مدير الدائرة في تحديد العدد المطلوب". وأكدت الخلية اهمية "مراعاة التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات". ويبدأ اعتباراً من يوم غد الحظر الجزئي الذي اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، بعد أن كان شاملاً طيلة الايام الماضية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة: دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز الـ 25% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.