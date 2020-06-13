مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية وسط باريس

اندلعت مواجهات وسط العاصمة الفرنسية باريس، السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في ميدان الجمهورية وسط باريس أثناء تظاهرات مناهضة للعنصرية". وأضافت أن "الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط باريس".

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