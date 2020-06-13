تونس .. النيابة تحقق في لقاءات ليلية جمعت نواب النهضة مع إرهابيين محبوسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت النيابة العامة في تونس، اليوم السبت، فتح تحقيق في تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، التي قالت فيها إنها حصلت على معلومات بزيارة نواب من حركة النهضة الإسلامية لـ“إرهابيين“ في السجن.



ووفق إذاعة ”موزاييك“ المحلية، فإن وزيرة العدل التونسية، أمرت بفتح تحقيق في تصريحات النائبة عبير موسى لبرنامج ”مع الناس“ الذي بثه التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة.

ووفق إرم نيوز، قالت عبير موسى إنها حصلت على معلومات موثقة عن وجود كوادر في إدارة السجون تتولى تأمين تواصل نواب من النهضة، مع سجناء متورطين في قضايا إرهابية، في سجني المرناقية وبرج العامري الواقعين في منوبة إحدى محافظات تونس الكبرى.

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وأشارت موسى إلى أنها حصلت من أفراد في الإدارة العامة للسجون بتونس العاصمة، على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت هذه الاتصالات.

وأضافت أن بعض المسؤولين في إدارة السجون سهلوا زيارات ليلية لنواب عن حركة النهضة مقابل امتيازات شخصية.

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري أنها ستنشر تفاصيل الملف في مؤتمر صحفي تعقده لاحقا.

وأمس الجمعة، قالت عبير موسى إنها علمت بمخطط يحضّره ”الإخوان المسلمون“ في تونس لاتهامها في قضية إرهابية، وإن حياتها أصبحت مهددة