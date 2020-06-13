تعرف على حالة الطقس غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غرباً.

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وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

وتوقع أن يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 00:21 والمد الثاني عند 23 :07 والجزر الأول عند الساعة 12:13 والجزر الثاني عند الساعة 26:02 وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الاول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:57