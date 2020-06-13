شكرا لقرائتكم خبر عن 19 اقتراحا برغبة علي مائدة لجنة الشكاوي بالبرلمان غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها غدا الأحد، عدد 19 اقتراحا برغبة موجهة للحكومة، متعلقة بموضوعات مختلفة، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات.

وتشمل الاقتراحات برغبة التي ستناقشها اللجنة غدا، ما يأتي: - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ همام العادلي، بشأن التأخير في أعمال تجديد محكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج علي الرغم من صدور التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ شريف فخري، بشأن تقديم الخدمات الحكومية من خلال مراكز الخدمات الحكومية والورقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد الزاهد، بشأن عمل إدارة خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة (وزارة التموين) لتراخيص الأفران ومستودعات أنابيب البوتاجاز – بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عمرو الجوهري، بشأن زيادة الدعم المقدم للبطاقات التموينية من 50 جنيه إلى 100 جنيه.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ حسني حافظ، بشأن سرعة إصدار البطاقات التموينية المفقودة من الأهالي بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سمير رشاد أبو طالب، بشأن الاستغناء عن مساحة (3) أفدنة من أرض منطقة النادي الاجتماعي لمصنع الأسمنت بالسرارية على نهر النيل لإنشاء مصالح ذات نفع عام عليها- مركز سمالوط - محافظة المنيا.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب تموين بقرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ نضال السعيد، بشأن تطوير مكتب التموين الكائن بمساكن حجازي أمام قسم أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عصام أبو المجد، بشأن ضم عزبة جهينة إلى قرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا – محافظة الشرقية وفصلها عن قرية الفواقسة.

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- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عبدالجواد، بشأن رصف الطريق الرابط بين قرى مركز ديروط- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل قصر الكسان باشا بمدينة أسيوط إلى متحف قومي.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ نور الدين عبدالرزاق، بشأن البدء في بحث آليات التنفيذ بمشروع سوهاج الثقافي – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد همام، بشأن إنشاء مكتبة ثقافية لقرية الحجايزة بالطابق الثاني بمركز الشباب – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالرحمن البكري، بشأن إيجاد قائمة عناوين للوثائق الموجودة بدار الوثائق بالقاهرة تيسيرًا على الباحثين.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ حسين غيته، بشأن إنشاء قصر ثقافة برطباط – مركز مغاغة- محافظة المنيا.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ سهير الحادي، بشأن إنشاء سور لقصر ثقافة مركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ جمال كوش، بشأن إنشاء مكتبة ثقافية بالقطعة رقم (143) حوض أبو الوفا- مركز بنها – محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سمير رشاد أبو طالب، بشأن الموافقة على فتح سوق للمواشي بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد سليم عسكر، بشأن إنشاء مقر لقصر الثقافة بنجع معين التابع لقرية الكلاحين - مركز قفط – محافظة قنا.