شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. محلية البرلمان تبحث ملف الأسواق والتعديات على الأراضى بحضور 4 محافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة (ووزارة التنمية المحلية) للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى، بحضور اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز، محافظ البحيرة، ومحمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، وعبد الحميد عبد العزيز الهجان، محافظ القليوبية.

ويتناول الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية استمرار متابعة الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلاً عن عرض وزارة التنمية المحلية بياناً بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى، بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، محافظ البحيرة، ومحمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، وعبد الحميد عبد العزيز الهجان، محافظ القليوبية. ￼

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أعلن الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية بالمحافظات، موضحا أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ 206 مدن، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة. وأوضح شعراوى أن عدد القرى المصرية حوالى 4775 قرية وتم الانتهاء من إعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجارى استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقى القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني ل4482 قرية ، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية، وقال إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمرانى لـ18989 منها.

وأضاف شعراوى أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والتى بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالى 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 مليون جنيه.