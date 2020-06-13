شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل والدة النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. ومن المقرر أن يتم تحديد موعد دفن جثمان والدة النائب عمرو أبو اليزيد، اليوم.
وقدم العديد من أهالي دائرة بولاق الدكتور التعازي للنائب عمرو أبو اليزيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.
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